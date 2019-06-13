В Бурятии прапорщика осудили за домашний арсенал

Суд признал виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов военнослужащего-контрактника одной из воинских частей Улан-Удэнского гарнизона.

В январе нынешнего года сотрудники военной контрразведки ФСБ изъяли у старшего прапорщика в поселке Сосновый бор винтовку Мосина калибра 7,62 миллиметра со сбитыми номерами. В дальнейшем выяснилось, что дома у контрактника незаконно хранится целый арсенал.

"В ходе последующих неотложных следственных действий фигурант дела добровольно выдал незаконно хранимые им по месту жительства охотничье двуствольное ружье "ТОЗ", самодельную малокалиберную винтовку, а также более 1 тыс. штук боеприпасов различного калибра", - цитирует ТАСС пресс-службу Управления ФСБ по Бурятии.

Контрактник пояснил, что это оружие он использовал, чтобы тренироваться в стрельбе. Улан-Удэнский гарнизонный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка или ношение оружия, его составных частей, боеприпасов", и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей.