В Мирнинском районе Якутии введен режим ЧС из-за разлива нефти

В Мирнинском районе Якутии экологи не могут найти место прорыва подземного нефтепровода, из которого вылилась нефть. В районе введен режим ЧС локального характера.

Информация о разливе нефтепродуктов поступила в Мирнинский комитет государственного экологического надзора еще 7 июня. Как отмечают в республиканском Минэкологии, нефть разлита на значительной площади по рельефу. Но из-за того, что нефтепровод проложен под землей, место разрыва найти пока не удается.

По требованию Якутской природоохранной прокуратуры министерством и управлением Росприроднадзора с 10 июня проводится внеплановая проверка в отношении владельца трубы, ООО НГДУ "Восточная Сибирь". На него возложена обязанность ликвидировать разрыв.

Как заявил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев, недропользователь будет привлечен к административной ответственности. Ликвидация разлитой нефти и рекультивация территории будут проведены за счет виновного.