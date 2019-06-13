В Сахалинской области назначили председателя правительства

Сахалинская областная Дума окончательно согласовала назначение на должность председателя регионального правительства Алексея Белика, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

У Алексея Белика большой опыт работы в органах власти федерального, муниципального и регионального уровней. В должности исполняющего обязанности председателя правительства региона он успешно занимался реализацией программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, снижению бедности.

Депутаты высказали вновь назначенному председателю правительства области пожелания, в числе которых улучшение инвестиционного климата в регионе, приоритет дорожного строительства и газификации, паспортизация островных сел.

Справка "РГ"

Алексей Белик с 2017 года занимал пост министра экономического развития Сахалинской области, затем - заместителя председателя правительства островного региона, с 2018 года - исполняющий обязанности председателя областного правительства.