АКРА повысило кредитный рейтинг Самарской области

На этой неделе российское Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) сообщило о повышении кредитного рейтинга Самарской области на одну ступень с уровня "AА-(RU)" до уровня "AА(RU)", прогноз "Стабильный". По мнению экспертов, вкупе с последними результатами Национального рейтинга инвестклимата регионов, где Самарская область поднялась на 24 позицию в стране (+24 пункта сразу), это несомненно повысит инвестиционную привлекательность территории.

По мнению аналитиков АКРА, уровень рейтинга Самарской области после последнего повышения входит в группу более высокого качества инвестиционной привлекательности регионов "AА(RU)", означающую высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости. После последнего повышения показатели региона достигли уровня такого экономически развитого субъекта РФ, как Московская область.

За всю историю присвоения рейтингов АКРА только результаты Самарской области за последние два года были повышены на три ступени. Такая устойчивая позитивная динамика свидетельствует о развитии опережающими темпами региона по сравнению с другими российскими субъектами.

Основными факторами, оказавшими влияние на повышение рейтинга, по мнению аналитиков АКРА, стали рост сбалансированности областного бюджета и эффективная политика управления госдолгом Самарской области. Эксперты Агентства отмечают улучшение графика погашения долга, снижение долговой нагрузки и высокий уровень ликвидности.

Как отметил и.о. первого вице-губернатора - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, еще два года назад огромный объем закредитованности областного бюджета был главным сдерживающим фактором развития региона.

- Области удалось почти на десять миллиардов рублей сократить объем госдолга, увеличить доходы бюджета. Сейчас задолженность региона составляет порядка 38 процентов от доходной части бюджета. Это нормальный уровень, но, тем не менее, мы дальше продолжаем работать над сокращением госдолга, - пояснил Виктор Кудряшов.

Темпы сокращения долговой нагрузки области значительно опережают темпы, установленные соглашениями о реструктуризации бюджетных кредитов, подчеркивается в исследовании АКРА. А эффективное управление регионом временно свободными остатками бюджетных средств позволяет бюджету получать дополнительные доходы и частично компенсировать расходы на обслуживание долга, отмечено в аналитическом материале.

В дальнейшем к позитивному рейтинговому действию могут привести снижение доли обязательных расходов в составе бюджета и опережающий среднестрановые темпы рост показателей развития экономики региона. Все предпосылки для этого есть. В 2018 году в Самарской области продолжился экономический рост. Так, в обрабатывающих отраслях рост промпроизводства составил более 2,7 процента. В этом году положительная динамика сохраняется. Индекс промышленного производства уже вырос на 3,8 процента по итогам первых четырех месяцев.

Напомним, на прошлой неделе АСИ представило результаты Национального рейтинга инвестклимата регионов-2019. Самарская область поднялась на 24-ю позицию, прибавив в опросе предпринимателей сразу 24 пункта. По динамике роста регион стал одним из абсолютных лидеров в стране.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что к таким результатам привела системная работа по созданию благоприятного инвестклимата в регионе. Он также подчеркнул: особенно важно то, что регион продемонстрировал уверенный рост в Национальном рейтинге в условиях, когда все регионы страны улучшили свои показатели. Среди них - снижение бюрократических барьеров, упрощение процедур доступа к инженерных сетям, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, совершенствование мер региональной поддержки бизнеса.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов напомнил, что в регионе полностью перезагрузили систему сопровождения инвесторов. Теперь в режиме "одного окна" этим вплотную занимается Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

Также по итогам 2018 года Самарская область заняла первое место среди нестоличных регионов России по уровню развития ГЧП. Дмитрий Богданов заявил, что от точечных быстроокупаемых кейсов с этого года регион переходит к реализации инфраструктурных масштабных проектов на общую сумму свыше 200 миллиардов рублей. В дальнейшем запуск этих проектов серьезно повлияет на эффективное развитие экономики региона.