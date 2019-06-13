Багаж пассажиров рейса Уфа - Екатеринбург оказался в Тюмени

Багаж с рейса UT-106 Уфа - Екатеринбург вместо Екатеринбурга отправили в Тюмень. В итоге некоторые пассажиры опоздали на стыковочные рейсы.

- По техническим причинам часть багажа не была загружена на рейс из Уфы в Екатеринбург. Багаж уже доставили в Екатеринбург, его выдадут пассажирам, - пояснила пресс-секретарь Utair Наталья Мелехова.

В пресс-службе уфимского аэропорта уточнили причины создавшейся ситуации.

- 12 июня по итогам регистрации на рейс UT-106 по решению представителя авиакомпании Utair был отстранен багаж - 31 место весом 550 кг в связи с непрохождением максимальной взлетной массы самолета. Решением авиакомпании багаж отправлен рейсом UT-226 Уфа - Тюмень, далее UT-279 Тюмень - Екатеринбург, - рассказала корреспонденту "РГ" пресс-секретарь аэропорта Татьяна Ризван.