Самарской области есть что предложить партнерам из стран ШОС

Страны - участницы ШОС и российские регионы активно реализуют совместные проекты, между ними появляются новые торговые пути. Об этом "РГ" рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Идея налаживания прямых связей между государствами - членами ШОС и российскими регионами назревала давно. Расскажите, как она осуществляется и какие новые торговые инструменты появились?

Дмитрий Азаров: Самарская область активно сотрудничает со всеми странами, входящими в "шанхайскую восьмерку", при этом наши отношения характеризуются нарастающей динамикой. Нам есть что предложить нашим азиатским партнерам. Одним из крупнейших драйверов может стать "Великий шелковый путь" или транспортный коридор "Европа - Западный Китай", в который войдет Самарская область со строительством нового моста через Волгу. Собственно, для нас "Шелковый путь" не переставал существовать. По нему, как и много веков назад, продолжают идти на Восток сырье, товары и технологии, которыми богата самарская земля.

30 мая 2019 года со станции Безымянка Куйбышевской магистрали отправился первый ускоренный контейнерный поезд до станции Угольная Дальневосточной железной дороги. Он преодолел расстояние более восьми тысяч километров за девять суток. Раньше нормативный срок доставки грузов составлял около месяца. Примечательно, что для него действуют специально сниженные железнодорожные тарифы. Поезд доставил товары не только ведущих производителей Самарской области, но и грузоотправителей Пензенской, Оренбургской областей, Республики Татарстан. В ближайшей перспективе планируется организация экспортных мультимодальных перевозок в страны Азиатского-Тихоокеанского региона. Благодаря новому сервису сократятся временные и логистические затраты для бизнеса Поволжья. Важным решением станет и размещение в рамках федерального проекта на территории области транспортно-логистического центра, обеспечивающего инфраструктуру для организации грузовых скоростных перевозок.

Как сегодня осуществляются торговые связи со странами ШОС?

Дмитрий Азаров: Мы фиксируем позитивную динамику практически по всем направлениям. Растет торговый оборот, о чем красноречиво говорят данные таможенной службы. Стоимостный объем товаров, оформленных в самарской таможне, за 2018 год увеличился по сравнению с предыдущим годом на пять процентов и составил 7,5 миллиарда долларов. При этом экспорт вырос на 18,5 процента и составил 5,45 миллиарда долларов. Положительная динамика есть, и она носит устойчивый характер.

Свыше 35 процентов экспорта в прошлом году пришлось на продукцию нашей химической промышленности. Свой вклад вносит автомобилестроение в целом и, в частности, АвтоВАЗ. Металлы и изделия из них - еще один востребованный экспортный товар.

Внешнеторговый оборот Самарской области со странами ШОС по итогам 2018 года превысил 1,7 миллиарда долларов. География поставок самая широкая. Из стран ШОС в десятку наших постоянных экспортных партнеров входят Казахстан, Индия, Китай, Киргизия, Узбекистан. В прошлом году среди торговых партнеров Самарской области Китай вышел на второе место по объему внешнеторгового оборота, который составил более 590 миллионов долларов, это 7,9 процента от общего объема внешнеторгового оборота региона.

Китай с каждым годом все серьезнее влияет на экономическую ситуацию в мире. Как Самарская область взаимодействует с партнерами из КНР?

Дмитрий Азаров: Первое соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве Самарская область заключила с провинцией Хэнань еще в 1995 году. В настоящее время такие соглашения заключены уже с семью регионами Китая. Мы организуем экономические миссии, постоянно проходит реверсный обмен визитами официальных делегаций, последний из них состоялся в мае в город Чунцин КНР, где встречались представители стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Важным решением станет размещение в рамках федерального проекта на территории области транспортно-логистического центра

Мы создаем инфраструктуру для расширения прямых поставок товаров из Китая. Самара - важнейший железнодорожный узел, а наш международный аэропорт объединяет 19 стран мира.

Расскажите о совместных инвестиционных проектах Самарской области и КНР.

Дмитрий Азаров: В Шанхае работает совместное предприятие "Куйбышевазот Инженерные Пластики". Предприятие выпускает инженерные пластики на основе собственного полимера, потребителями которых являются производители автокомпонентов, инструментов, бытовой техники и электротехнического оборудования. Введены в эксплуатацию три производственные линии общей мощностью 20 тысяч тонн в год.

С участием китайских инвесторов разработан проект по строительству современного производства керамического гранита на территории особой экономической зоны в Тольятти.

Примером успешного сотрудничества Самарской области и КНР является открытие 21 мая солнечной электростанции мощностью 75 МВт "Солар Системс" с участием китайской компании AMUR SIRIUS POWER EQUIPMENT CO., LTD. Правительства обеих стран осознают значение возобновляемых источников энергии, и сейчас это направление является одним из приоритетных.

Как выстраиваются отношения с новыми участниками ШОС - Индией и Пакистаном?

Дмитрий Азаров: Товарооборот с Индией за последние годы вырос почти в два раза. Самарская область экспортирует в Индию продукцию химической промышленности, машины, оборудование, текстиль. Из Индии ввозятся органические химические соединения, пластмассы и изделия из них, черные металлы, фармацевтическая продукция.

С Пакистаном отношения еще только выстраиваются. Мы интересны им как поставщик каучука, резины, текстильных материалов и металлов и готовы развивать сотрудничество по этим и многим другим направлениям. Полагаю, у наших отношений со странами - участницами ШОС есть большой потенциал.