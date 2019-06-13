В прошлом году при поддержке Центра поддержки экспорта Самарской области (ЦПЭ) региональный малый и средний бизнес заключил с зарубежными партнерами три десятка экспортных контрактов на 11,2 миллиона долларов.

В 2019 году, с запуском Национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", цель которых за шесть лет увеличить объемы несырьевого экспорта в два раза, ЦПЭ планирует довести до заключения экспортных контрактов не менее 90 региональных компаний (СМСП) с общим объемом 27 миллионов долларов.

- В текущем году в Самарской области существенно увеличились объемы финансирования, выделяемого на меры государственной поддержки для экспортно ориентированных компаний, - комментирует руководитель ЦПЭ Александр Голосарский. - После майских указов президента и утверждения Национальных проектов несырьевой неэнергетический экспорт является стратегически важным направлением. Поддержке малого и среднего бизнеса, готового выходить на зарубежные рынки, дается высший приоритет как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Центр поддержки экспорта Самарской области работает с 2011 года - это структурное подразделение Фонда "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области", входит в региональную инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Деятельность ЦПЭ курируют Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Основные задачи Центра - популяризация экспортной деятельности, содействие выходу самарских компаний на зарубежные рынки. ЦПЭ оказывает малым и средним предприятиям региона комплекс нефинансовых услуг на безвозмездной основе: информационные, консультационные и организационные.

В 2019 году линейка услуг, предоставляемых ЦПЭ, значительно расширилась. К примеру, здесь проводят индивидуальные консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности. Специалисты ЦПЭ и компании-партнеры помогут составить коммерческое предложение для целевого иностранного рынка, проведут экспертизу и сопровождение внешнеторговой (экспортной) сделки, проконсультируют по вопросам таможенного оформления экспорта, помогут перевести на иностранный язык презентационные материалы. Фактически ЦПЭ помогает предприятию на всех стадиях экспортного проекта.

В прошлом году Центр оказал 219 услуг 153 самарским компаниям, планы на этот год - оказать более 500 услуг 300 уникальным компаниям. Довольно весомая цифра, если учесть, что в Самарской области всего тысяча малых и средних экспортеров. Обратиться за поддержкой в ЦПЭ может любое самарское предприятие, которое зарегистрировано в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России: https://rmsp.nalog.ru/search.html и которое рассматривает возможности экспорта своей продукции или услуг.

- Кроме того, мы еще занимаемся повышением уровня знаний экспортеров, которые обращаются в ЦПЭ, - рассказывает Александр Голосарский. - В этом году запланировано большое количество "круглых столов", семинаров, тренингов по вопросам экспорта. Не первый год совместно с АНО ДПО "Школа экспорта РЭЦ" мы реализуем программу экспортных семинаров "Жизненный цикл экспортного проекта", включающую 11 образовательных модулей. На каждом семинаре слушателям предоставляется подробная информация по мерам поддержки экспорта для каждого этапа экспортного проекта, а также проводятся консультации по практическим вопросам оформления экспортных операций.

Надо сказать, что каждый год в работе центра появляются новые направления. В этом году ЦПЭ будет помогать предпринимателям размещать свою продукцию на зарубежных маркетплейсах, таких как Alibaba.com, Amazon.сом, ebay.com,Europages, WLW.

На условиях софинансирования (20 процентов оплачивает предприятие) центр помогает предпринимателям проходить необходимую для выхода на зарубежный рынок сертификацию и стандартизацию, а также модернизировать сайт, в том числе адаптировать его под иностранного клиента. Важным направлением, способствующим выходу компаний на международные рынки, а также презентации экономического потенциала Самарской области, является участие предприятий в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и зарубежных деловых миссиях. Данные услуги широко представлены в линейке ЦПЭ, компании оплачивают только свой проезд и проживание, а участие в выставке, организация переговоров в формате B2B, услуги переводчика, трансферы внутри страны пребывания, посещение профильных предприятий, застройку стенда и необходимые выставочные взносы оплачивает ЦПЭ.

Более того, в этом году у ЦПЭ Самарской области в рамках реализации нацпроектов появился новый инструмент поддержки экспортно ориентированных компаний- экспортные акселераторы. Экспортный акселератор - это комплексный продукт, целостная система семинаров, финансовых и нефинансовых мер, направленных на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности компаний, в том числе не осуществлявших экспортных поставок ранее.

- Акселерационные программы будут реализовываться в различных форматах как для компаний, имеющих опыт экспортных поставок, так и для начинающих экспортеров, - отметил Александр Голосарский. - Между правительством Самарской области и АО "РЭЦ" летом 2019 года планируется заключить Соглашение о пилотном экспортном акселераторе, который будет реализовываться на территории региона совместно ЦПЭ и РЭЦ.

Также в планах проведение собственного акселератора на базе ЦПЭ. Эти два акселератора для предпринимателей будут бесплатными. Кроме того, будут запущены акселерационные программы с партнерскими компаниями PwC (Прим. ред. PricewaterhouseCoopers - международная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита) и "Сколково", участие в этих акселерационных программах будет предоставляться для компаний на условиях софинансирования (от 50 до 80% расходов возьмет на себя ЦПЭ, оставшуюся часть оплачивает компания-участник). Рассматривается участие компаний из ITсектора, автокомпонентной отрасли и пищепрома.

По словам Александра Голосарского, сейчас важно популяризировать экспортную деятельность среди экономически активного населения и молодежи, показать предпринимателям, что вывести их продукцию на зарубежные рынки реально, есть положительный опыт, истории успеха небольших самарских компаний, которые, не побоявшись трудностей, уже не первый год успешно продают свою продукцию во многих странах мира.

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