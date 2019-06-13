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13.06.2019 12:27
Проект: В регионах

В Балакове главные инженеры АЭС обсудили вопросы безопасности

На совещании АО "Концерна "Росэнергоатом" главные инженеры АЭС России отметили как положительные практики Балаковской АЭС в области подготовки персонала.
Фото: пресс-служба Балаковской АЭС Фото: пресс-служба Балаковской АЭС
Фото: пресс-служба Балаковской АЭС

С 4 по 7 июня 2019 года на Балаковской АЭС проводилось 95-е выездное совещание главных инженеров АЭС России. Ключевой темой встречи стало обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием культуры безопасности на предприятиях АО "Концерн Росэнергоатом".

Особое внимание участники "круглого стола" уделили теме лидерства руководителей атомных станций в обеспечении безопасности. Главные инженеры также рассмотрели вопросы, связанные с повышением квалификации персонала атомных станций и подрядных организаций, обсудили методы сохранения уникального опыта, накопленного специалистами атомных станций в процессе работы - так называемые "критически важные знания".

- Всесторонний комплексный подход к обеспечению безопасности - это главный приоритет при обеспечении надежной и устойчивой работы АЭС и гарантия успеха нашей производственной деятельности, - подчеркнул первый заместитель генерального директора по эксплуатации АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" Александр Шутиков. - Грамотная и систематическая работа по формированию культуры безопасности должна вестись на всех уровнях: от руководителей до рабочего персонала атомных станций.

В ходе двухдневной встречи главные инженеры побывали на первом энергоблоке Балаковской АЭС, посетили полномасштабный тренажер учебно-тренировочного центра и новую лабораторию по подготовке оперативного персонала электроцеха. Лаборатория, оснащенная новейшим современным оборудованием, позволит персоналу этого подразделения эффективно повышать профессиональную квалификацию и совершенствовать практические навыки работы.

Технические руководители концерна "Росэнергоатом" отметили уникальность новой учебной лаборатории УТЦ Балаковской АЭС - на сегодняшний день она единственная в дивизионе. Они признали ее положительной практикой для дальнейшего повышения уровня культуры безопасности предприятия.

- Уже который год Балаковская АЭС по всем показателям становится лучшей атомной станцией России, - отметил в завершение встречи главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев. - В очередной раз убеждаюсь, что здесь идут на шаг впереди, и опыт балаковских коллег в области подготовки оперативного персонала заслуживает внедрения и нашей атомной станции.

В работе "круглого стола" технических руководителей АЭС России также приняли участие представители АО "Атомэнергоремонт", "Атомэнергопроект", "Гидропресс", ВНИИАЭС, НИЦ "Курчатовский институт" и НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля.

Балаковская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический"). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 километрах северо-восточнее Балакова Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй - в 1987, третий - в 1988 и четвертый - в 1993 году Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Контакты

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453) 62-22-20 или на сайтах www.rosenergoatom.ru и www.balatom.ru. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Пресс-релиз представлен управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС

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