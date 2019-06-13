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13.06.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми пациентка избила тазиком врачей "скорой"

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Перми врачи "скорой" подверглись нападению со стороны пациентки, когда прибыли на вызов. Сообщение об этом поступило в дежурную часть полиции Мотовилихинского района города.

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в ходе проверки удалось установить, что бригада скорой помощи прибыла по вызову в одну из квартир дома по улице Лебедева.

В ходе осмотра пациентка вскочила с кровати и начала наносить удары врачу и фельдшеру подвернувшимся под руку тазиком. Ее с трудом удалось утихомирить прибывшим на место сотрудникам полиции.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины агрессивного поведения женщины, напавшей на медиков.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Нападения на медиков
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