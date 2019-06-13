В Перми пациентка избила тазиком врачей "скорой"

В Перми врачи "скорой" подверглись нападению со стороны пациентки, когда прибыли на вызов. Сообщение об этом поступило в дежурную часть полиции Мотовилихинского района города.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в ходе проверки удалось установить, что бригада скорой помощи прибыла по вызову в одну из квартир дома по улице Лебедева.

В ходе осмотра пациентка вскочила с кровати и начала наносить удары врачу и фельдшеру подвернувшимся под руку тазиком. Ее с трудом удалось утихомирить прибывшим на место сотрудникам полиции.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины агрессивного поведения женщины, напавшей на медиков.