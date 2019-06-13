В Перми установили памятную плиту с ошибкой

В Перми на Аллее доблести и славы, где увековечены имена выдающихся жителей города, появилась еще одна памятная плита.

Однако в процессе ее изготовления была допущена ошибка. Оказалось, что фамилия известного пермского инженера-конструктора Бориса Георгиевича Изгагина написана неверно - "Изганин".

Как пояснила начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Наталья Шушпанова, ошибка, допущенная в выгравированной на плите фамилии известного пермского инженера, будет исправлена в ближайшие дни за счет подрядчика.

Глава Перми Дмитрий Самойлов объявил выговор директору городского центра охраны памятников Андрею Васильеву за недостаточный контроль при приемке работ по изготовлению и установке плит на городской эспланаде.

Стоит отметить, что в День России, который отмечается 12 июня, на городской эспланаде появились еще три памятных плиты с именами выдающихся жителей Перми. Среди них писатель Аркадий Гайдар, общественный деятель Павел Серебряков и географ Иван Кривощеков.