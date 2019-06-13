Жителя Тольятти арестовали за убийство двухлетней падчерицы

В Тольятти суд арестован мужчину, которого подозревают в убийстве малолетней падчерицы. Об этом сообщило СУ СК России по Самарской области.

Сейчас 41-летний житель Автозаводского района Тольятти заключен под стражу. Как сообщает СУ СК по региону, на допросе он уже дал показания и полностью признал свою вину.

В воскресенье 9 июня 2019 года подозреваемый, крепко выпив, находился в квартире, где жил с женой и двухлетней падчерицей. Мать девочки была на работе. В какой-то момент мужчина начал избивать ребенка и много раз ударил падчерицу по голове.

Когда супруга мужчины вернулась домой, она сразу же вызвала скорую помощь. Но спасти ребенка не удалось. От полученных травм девочка умерла.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.