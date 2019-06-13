Новости

В вагонах петербургского метро пройдет театральный перформанс 14:55
Subaru привезла в Россию "токийскую" версию кроссовера XV 14:45
В Курской области начался пчелиный мор 14:43
Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ 14:40
В Северной Осетии завели дело после перестрелки на улице 14:38
Изотопный анализ подтвердил историю о нашествии вандалов на Рим 14:36
Пострадавшую в ДТП в новой Москве эвакуируют санитарным вертолетом 14:35
Госкомпании скрыли закупки на сумму 7,5 триллиона рублей 14:34
В Кабардино-Балкарии недалеко от школы прогремел взрыв 14:32
В Воронеже Land Rover за пять минут разбил пять машин 14:32
Жителя Тольятти арестовали за убийство двухлетней падчерицы 14:29
В Москве совершен вооруженный налет на банк 14:28
Врач красноярского футбольного клуба спасла пассажирку самолета 14:23
Пушков поиронизировал над переименованием Киева в текстах США 14:20
Сотрудница музея "Кижи" стала лучшим гидом России 14:18
В Крыму покажут плиозавра возрастом 150 млн лет 14:18
В Совфеде одобрили идею провести Год села 14:15
Появилось новое видео китайского корабля с рельсотроном 14:13
Евроскептики призвали в Европарламенте к отмене антироссийских санкций 14:10
Биологи заявили об открытии, способном переписать теорию эволюции 14:10
МИД: Россия обеспокоена наращиванием военного присутствия США в Польше 14:05
В Крым придут грозовые ливни и шквалистый ветер 14:05
Volvo и Uber представили серийный беспилотник 14:04
Самолет рейса Владивосток-Новосибирск развернули из-за дебошира 13:58
В Пулково "Бонни и Клайда" задержали за кражи из ручной клади 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Как правильно выбрать клубнику
Как правильно выбрать клубнику
13.06.2019 14:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Тольятти арестовали за убийство двухлетней падчерицы

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Тольятти суд арестован мужчину, которого подозревают в убийстве малолетней падчерицы. Об этом сообщило СУ СК России по Самарской области.

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек

Сейчас 41-летний житель Автозаводского района Тольятти заключен под стражу. Как сообщает СУ СК по региону, на допросе он уже дал показания и полностью признал свою вину.

В воскресенье 9 июня 2019 года подозреваемый, крепко выпив, находился в квартире, где жил с женой и двухлетней падчерицей. Мать девочки была на работе. В какой-то момент мужчина начал избивать ребенка и много раз ударил падчерицу по голове.

Когда супруга мужчины вернулась домой, она сразу же вызвала скорую помощь. Но спасти ребенка не удалось. От полученных травм девочка умерла.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.

Происшествия Преступления Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии
ЦИК назначил довыборы в Госдуму по четырем округам
В Иране назвали условия возобновления диалога с США
Немецкие СМИ выразили восхищение российской противоракетой
В США "украинизировали" название Киева