В Уфе водителя троллейбуса уволили из-за селфи за рулем

В Уфе уволили водителя троллейбуса, которая делала видео и селфи, управляя транспортным средством.

Ролик с нарушением выложил в соцсети возмущенный пассажир маршрута №16. На кадрах видно, как женщина с мобильным телефоном пишет сообщение, фотографирует себя и улицу, выпуская руль из рук.

Как сообщили в муниципальном управлении электротранспорта (МУЭТ) Уфы, на сообщения пассажиров о том, что водители трамваев и троллейбусов отвлекаются на телефон, начальники депо реагируют быстро.

Заместитель исполнительного директора по эксплуатации МУЭТ Радик Зарипов в беседе с корреспондентом "РГ" сообщил, что службы эксплуатации и движения регулярно проводят контрольные проверки водителей трамваев и троллейбусов, находящихся на линии.

- Проверяется выполнение должностной инструкции, которая в напечатанном виде занимает 18 страниц, и нормативные документы, в том числе правила дорожного движения, то есть все, от чего зависит безопасность всех участников дорожного движения, - отметил Радик Зарипов. - Нарушение правил влечет за собой разные меры дисциплинарного воздействия - начиная с замечания, продолжая выговором, лишением премий, вплоть до увольнения.

Не успела общественность обсудить случай с водителем троллейбуса - любительницей селфи, как в соцсетях появился аналогичный ролик, героем которого стал водитель автобуса - государственного перевозчика "Башавтотранс".

Как сообщили в управлении ГИБДД по Республике Башкортостан, только за май 2019 года привлечены к административной ответственности 55 водителей автобусов, которые пользовались телефоном во время движения.