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13.06.2019 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе водителя троллейбуса уволили из-за селфи за рулем

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
В Уфе уволили водителя троллейбуса, которая делала видео и селфи, управляя транспортным средством.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ролик с нарушением выложил в соцсети возмущенный пассажир маршрута №16. На кадрах видно, как женщина с мобильным телефоном пишет сообщение, фотографирует себя и улицу, выпуская руль из рук.

Как сообщили в муниципальном управлении электротранспорта (МУЭТ) Уфы, на сообщения пассажиров о том, что водители трамваев и троллейбусов отвлекаются на телефон, начальники депо реагируют быстро.

Фото: iStock
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Заместитель исполнительного директора по эксплуатации МУЭТ Радик Зарипов в беседе с корреспондентом "РГ" сообщил, что службы эксплуатации и движения регулярно проводят контрольные проверки водителей трамваев и троллейбусов, находящихся на линии.

- Проверяется выполнение должностной инструкции, которая в напечатанном виде занимает 18 страниц, и нормативные документы, в том числе правила дорожного движения, то есть все, от чего зависит безопасность всех участников дорожного движения, - отметил Радик Зарипов. - Нарушение правил влечет за собой разные меры дисциплинарного воздействия - начиная с  замечания, продолжая выговором, лишением премий, вплоть до увольнения.

Не успела общественность обсудить случай с водителем троллейбуса - любительницей селфи, как в соцсетях появился аналогичный ролик, героем которого стал водитель автобуса - государственного перевозчика "Башавтотранс".

Как сообщили в управлении ГИБДД по Республике Башкортостан, только за май 2019 года привлечены к административной ответственности 55 водителей автобусов, которые пользовались телефоном во время движения.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Селфи: модное, но опасное увлечение
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