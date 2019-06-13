В Ульяновске состоялась первая "Зарядка с ТАФИСА"

В День России, 12 июня, на центральной площади Ульяновска впервые прошла "Зарядка с ТАФИСА". Ее провел мастер спорта России международного класса по боксу Артем Яшнов. Под его руководством ульяновские боксеры, в том числе дети, показали элементы разминки и тренировки по отработке техники боя, а также провели показательные поединки.

По словам Артема Яшнова, мероприятие призвано привлечь внимание ульяновцев к I Всемирному фестивалю боевых искусств ТАФИСА, который пройдет в Ульяновской области с 13 по 17 сентября.

- Мы очень ждем этот фестиваль. В Ульяновской области великолепные спортивные традиции. А потому мероприятие ТАФИСА важно не только для развития боевых искусств, но и для будущего спортивной сферы России в целом. Мы ожидаем огромное количество гостей из разных регионов страны и зарубежья. Уверен, что фестиваль даст толчок к увеличению интереса к спорту у подрастающего поколения. Это очень важно, ведь мы учим не только тому, как побеждать в поединках, но еще и тому, как правильно жить, основываясь на уважении к труду, близким, старшим, - рассказал Артем Яшнов.

Особенностью зарядки стало участие в ней талисманов I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА - кота Тафисика и мишки Самбишки. Они даже устроили между собой импровизированный поединок. Необычные ростовые куклы привлекали внимание горожан, приглашали их присоединиться к зарядке и фотографировались со всеми желающими.

Напомним, I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновске с 13 по 17 сентября. Организаторами мероприятия выступают правительство Ульяновской области, Международная организация "Спорт для всех" ТАФИСА, Российский Союз боевых искусств и АНО "Улконгресс". Подробная информация о фестивале доступна на его официальном сайте ultafisa.com.