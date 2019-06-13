В Республике Алтай местные жители сняли фиолетовый закат

Закат, который можно было наблюдать вчера на территории Республики Алтай, настолько восхитил зрителей, что соцсети наполнили десятки снимков природного явления.

На кадрах видно, что закат на фоне гор играл розовыми, оранжевыми и фиолетовыми красками. Красоты зрелищу придавали и сменявшие друг друга радуга и молнии, дополняли картину низкие облака и дождь. Местные жители делятся своими фотографиями в комментариях под постом.

Те, кому не удалось сделать ярких снимков, делится своими впечатлениями. "Я вчера была настолько увлечена красотой, что стояла с открытым ртом и смотрела", - пишет одна из пользователей.