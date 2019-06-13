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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Техника жеста

Гаджет поможет унять дрожь в руках
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
Группа молодых ученых из Томска разработала новый метод реабилитации пациентов с хроническим нарушением движения - эссенциальным тремором. Что это такое?

У человека постоянно дрожат руки, кисти, пальцы, а иногда - и другие части тела. Одним пациентам это мешает писать от руки, водить машину. У других возникают проблемы даже с тем, чтобы нормально поесть или выпить воды.

Болезнь наследственная. Ею страдает около четырех процентов людей старше 40 лет. Контролировать симптомы и следить за развитием недуга поможет новая разработка специалистов СибГМУ.

Это программа для планшета или смартфона: в ней пациенту предлагается выполнять разные задания. К примеру, нарисовать большую ровную спираль с одинаковым шагом витка.

Фото: Pixabay
Гаджет проследит за здоровьем легких

Все данные (амплитуда, скорость рисования и другие) обрабатываются "умным" алгоритмом и сразу становятся доступны врачу. Он может удаленно оценить прогресс - усилилась дрожь в руках или нет, затем скорректировать терапию.

"Сейчас врачи оценивают результат по рисунку, выполненному от руки. Программа даст более наглядную, точную информацию, позволит наблюдать болезнь в динамике. К тому же рисовать на планшете интереснее, чем заполнять монотонные анкеты", - говорит студентка пятого курса лечебного факультета СибГМУ Жанна Кислухина.

Как уверяют разработчики, в России есть приложения для тренировок кисти для спортсменов. Но для больных с эссенциальным тремором такая программа будет первой.

Первыми пользователями программы станут пациенты неврологической клиники СибГМУ.

"Сначала работать с программой пациент будет в кабинете врача, но, возможно, мы сделаем приложение, которое можно установить на личный планшет. Со временем будут добавляться новые задания, увеличиваться их сложность, чтобы сделать тренировки более разнообразными", - рассказала Жанна Кислухина.

Общество Здоровье Digital Технологии Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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