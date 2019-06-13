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13.06.2019 13:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет рейса Владивосток-Новосибирск развернули из-за дебошира

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В аэропорту Владивостока самолет, который должен был вылететь в Новосибирск, развернули по пути на взлетную полосу и вернули к посадочному рукаву. Как рассказали в Управлении МВД на транспорте по ДФО, такое решение принял командир экипажа из-за дебошира на борту.

В Ростовской области трех пассажиров сняли с поезда за дебош

В салоне самолета мужчина стал вести себя агрессивно и "поливать" нецензурной бранью как других пассажиров, так и членов экипажа. При этом их требования смягчить тон, сесть в кресло и пристегнуться дебошир выполнять наотрез отказался. Более того, как сказано в полицейском рапорте, 32-летний житель Приморского края "высказывал намерения физической расправы в отношении членов экипажа судна, а также других пассажиров рейса".

После того как было принято решение вернуть самолет, сигнал о неадекватном поведении пассажира поступил в дежурную часть линейного отдела полиции. Там буйный гражданин отказался проходить медицинское освидетельствование. Тем не менее в отношении него был составлен административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Теперь мужчине грозит до 15 суток ареста или же штраф до 500 тысяч рублей. В полиции ему выписали обязательство о явке. Кроме того, отдел дознания Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Новосибирская область Новосибирск ДФО Приморский край Владивосток Дебоши в самолетах
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