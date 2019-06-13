Самолет рейса Владивосток-Новосибирск развернули из-за дебошира

В аэропорту Владивостока самолет, который должен был вылететь в Новосибирск, развернули по пути на взлетную полосу и вернули к посадочному рукаву. Как рассказали в Управлении МВД на транспорте по ДФО, такое решение принял командир экипажа из-за дебошира на борту.

В салоне самолета мужчина стал вести себя агрессивно и "поливать" нецензурной бранью как других пассажиров, так и членов экипажа. При этом их требования смягчить тон, сесть в кресло и пристегнуться дебошир выполнять наотрез отказался. Более того, как сказано в полицейском рапорте, 32-летний житель Приморского края "высказывал намерения физической расправы в отношении членов экипажа судна, а также других пассажиров рейса".

После того как было принято решение вернуть самолет, сигнал о неадекватном поведении пассажира поступил в дежурную часть линейного отдела полиции. Там буйный гражданин отказался проходить медицинское освидетельствование. Тем не менее в отношении него был составлен административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Теперь мужчине грозит до 15 суток ареста или же штраф до 500 тысяч рублей. В полиции ему выписали обязательство о явке. Кроме того, отдел дознания Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.