Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

Ученые Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева Сибирского отделения РАН (ИГиМ) разгадали тайну необычных алмазов, обнаруженных на камчатском вулкане Толбачик, а также в горах Тибета, Полярного Урала, Албании, Турции.

Впервые о странном материале заговорили десять лет назад: алмазы по всем своим параметрам были похожи на синтетические, однако найдены они были в настоящих горных породах.

Как сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири", два года назад Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН (Москва) предложил исследовать материал заведующему лабораторией фазовых превращений и диаграмм состояния вещества Земли при высоких давлениях ИГМ СО РАН доктору геолого-минералогических наук Константину Литасову.

Изучив несколько алмазов с Толбачика, ученый сделал вывод, что по многим характеристикам это абсолютная копия синтетических алмазов. В частности, такие выращивают в ИГМ.

Чтобы разобраться, новосибирские ученые совместно с коллегами из Токийского университета провели исследование мельчайших включений. В результате установлено: микровключения - металлические, большинство из них соответствует классическому промышленному катализатору для синтетического роста алмазов, который производится в России. Это, по словам ученых, доказывает искусственное происхождение алмазов.

После толбачинских сотрудники института решили исследовать очень похожие на них алмазы, обнаруженные по всему миру в офиолитах (фрагменты океанических плит). Ранее китайские ученые сделали вывод, что во всех офиолитовых алмазах с Тибета, Урала, из Албании, Турции и других мест был почти одинаковый состав включений.

- Я проверил этот состав через Google Scholar. В поиске выпало более 50 статей об использовании катализатора абсолютно такого же состава для выращивания синтетических алмазов в Китае. Это снова свидетельствует о том, что необычные алмазы являются просто заражением проб, - отмечает Литасов.

Ученый предполагает, что, скорее всего, искусственные минералы оказались в пробах случайно - были занесены туда еще до отбора этих проб или во время исследования образцов. В случае с алмазами из офиолитов может быть два источника такого загрязнения. Прежде всего, они найдены в основном на месторождениях, где идет открытая разработка хромитовых руд. При этом используются буровые установки и режущий инструмент, в состав которых входят синтетические алмазы. Но наиболее вероятны, говорит ученый, загрязнения на фабрике, на том этапе, когда алмазы выделяют из пробы.

- Алмаз, как и корунд, карбид кремния, - это стандартные минералы для абразивных материалов, которые используются в режущем и других инструментах. Я взял наждачную бумагу, сделанная из синтетического корунда, и с огромным удивлением обнаружил в них всю ассоциацию, которая наблюдается в этих так называемых природных корундах из офиолитов Тибета и вулканических пород горы Кармель (Израиль). То же самое касается алмазов, - отмечает Константин Литасов.

Ученый испытал настоящий шок, поскольку по этим породам уже опубликовано несколько статей, названо большое количество новых минералов, например, минерал кармелтазит.

Справка "РГ"

По данным "Науки в Сибири", о том, что синтетические минералы можно перепутать с природными, известно давно. В 1979 году один из основателей ИГМ СО РАН академик Владимир Соболев в своей статье предупреждал, что к интерпретации найденных в природе "новых минералов" нужно относиться очень аккуратно. "Мы, вслед за академиком Соболевым, призываем к более внимательному отношению к поднятой проблеме. За неправдоподобными образцами можно не только пропустить что-то действительно очень важное, но и направить науку по ложному пути, а также потратить много лет и средств на исследование несуществующих в природе объектов", - говорит Константин Литасов.