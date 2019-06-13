В Иркутске подросток погиб при попытке переплыть карьер

В Иркутске 14-летний подросток утонул, купаясь в карьере на окраине города.

По данным ГУ МЧС по региону, двое юношей решили переплыть водоем шириной коло 100 метров. Однако один из подростков неуверенно плавал и не смог добраться до противоположного берега. Его товарищ не смог ему помочь.

Подростки отдыхали на воде без сопровождения взрослых. В МЧС также отметили, что роль сыграла и слишком холодная вода - по словам представителя ведомства, она быстро отнимает силы у пловца.

Тело погибшего водолазы подняли с трехметровой глубины в 50 метрах от берега.

Кстати

По статистике ведомства, в этом году в Иркутской области погибли на воде уже семь человек , в том числе три ребенка.