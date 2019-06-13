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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Где деньги, пристав?

В Новосибирске приставы взыскали алименты, но ребенку их не перечисляли
Текст: Нина Рузанова ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
Десять судебных приставов-исполнителей стали ответчиками по иску женщины, которая много лет не получала алименты - беспрецедентный судебный процесс начался в Центральном районном суде Новосибирска. Ирина Рыбка требует признать факт бездействия госслужащих, из-за которых она не досчиталась более 450 тысяч рублей, и возместить ей убытки за счет казны.

Долгие годы Ирина думала, что во всем виноват только бывший супруг - что это он не платит алименты и не гасит задолженность. Оказалось, все еще хуже. Да, отец перечислял деньги неаккуратно. Но кроме него права ребенка нарушало и государство - то самое, которое должно его защищать.

Ирина Рыбка, которая сейчас живет в Железногорске Красноярского края, не стала терпеливо ждать перечислений от мужа. Например, в 2014 году суд по ее заявлению определил неустойку за неисполнение судебного решения от 2005 года - этим документом была определена обязанность бывшего супруга Ирины платить ей алименты до достижения ребенком трехлетнего возраста. Неустойка тогда составила 878 тысяч рублей, а в 2019 году Ирина в очередной раз обратилась в суд с требованием об индексации этой суммы. И вот тут-то и выяснились интересные факты. Представитель должника принес в суд платежные документы, подтверждающие погашение части долга - в размере 54 тысяч рублей. Однако бывшей супруге эти деньги не перечислялись - и не перечислены до сих пор.

Долгие годы Ирина думала, что во всем виноват только бывший супруг

После этого Ирина Рыбка с помощью адвоката Ольги Диулиной скрупулезно сравнила все платежи ответчика, о которых он уведомил суд, с поступлениями на свои счета. И выявилась гигантская разница - более 400 тысяч рублей в 2013-2017 годах. "Средства поступали на счет отделов судебных приставов - мы рассматриваем это как неосновательное обогащение и требуем от казны вернуть деньги истице", - говорит Ольга Диулина. По ее словам, с таким поворотом в алиментном деле она сталкивается впервые.

В Перми арестовали экс-главу отдела судебных приставов

Кроме того, Ирина Рыбка - опять-таки совершенно неожиданно для себя - узнала еще об одном факте, чудесно характеризующем работу новосибирских приставов. В 2017 году в мировой суд Железногорска, где рассматривалось дело о взыскании неустойки, пришел ответ из новосибирской ГИБДД. В нем было написано, что у должника в 2006-2007 годах была иномарка. Для Ирины это стало откровением - десять лет подряд приставы сообщали ей, что никакого имущества у ее бывшего нет. Как это понимать? Почему десять лет назад приставы не арестовали этот автомобиль? Это бездействие, возмущается женщина. Оно также поспособствовало тому, что алиментный долг перед ней до сих пор не погашен.

Служба судебных приставов с иском, конечно, не согласна. Кто прав в этом споре, будет решать суд. Надо сказать, что такое количество "единиц" службы судебных приставов к ответу перед одной-единственной семьей привлекается впервые: это 10 приставов-исполнителей, четыре районных отдела, плюс специальный алиментный отдел регионального УФССП, а также само управление и федеральная служба.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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