Врач красноярского футбольного клуба спасла пассажирку самолета

Врач женского футбольного клуба "Енисей" Лилия Сергеева пришла на помощь пассажирке самолета, летевшей из Москвы в Краснояpск.
Как сообщается на сайте клуба, во время полета женщине стало плохо, экипаж обратился к пассажирам: нет ли среди них медика.
Лилия Сергеева, возвращавшаяся с командой с игр, вызвалась помочь.
Определив, что у пассажирки гипертонический криз, врач сбила давление. Поскольку своих лекарств у женщин не оказалось, Сергеева поделилась своими медикаментами.
Экстренной посадки не потребовалось.