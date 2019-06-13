Врач красноярского футбольного клуба спасла пассажирку самолета

Врач женского футбольного клуба "Енисей" Лилия Сергеева пришла на помощь пассажирке самолета, летевшей из Москвы в Краснояpск.

Как сообщается на сайте клуба, во время полета женщине стало плохо, экипаж обратился к пассажирам: нет ли среди них медика.

Лилия Сергеева, возвращавшаяся с командой с игр, вызвалась помочь.

Определив, что у пассажирки гипертонический криз, врач сбила давление. Поскольку своих лекарств у женщин не оказалось, Сергеева поделилась своими медикаментами.

Экстренной посадки не потребовалось.