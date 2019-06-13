В Ессентуках бандиты в масках расстреляли на складе трех мужчин

В Ессентуках правоохранители разыскивают двоих неизвестных, которых подозревают в разбойном нападении на склад и убийстве. Об этом в четверг сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел вечером 12 июня. Двое неизвестных в тряпичных масках и с автоматами пробрались на территорию склада, который принадлежит магазину. Они расстреляли трех мужчин, которые там находились. Один из них скончался, еще двое госпитализированы в реанимацию. Нападавшие также похитили деньги своих жертв.

По факту случившегося возбуждены уголовное дела об убийстве, приготовлении и покушении на преступление, а также разбое и незаконном приобретении, хранении или ношении оружия. На месте преступления работает следственная группа следователей-криминалистов и полицейских.