В Северной Осетии завели дело после перестрелки на улице

В Северной Осетии завели уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Незаконный оборот оружия" после потасовки с перестрелкой на одной из улиц Владикавказа. По сообщению МВД республики, инцидент произошел 12 июня на улице Дзусова примерно в полдень.

По данным полиции, во время конфликта между несколькими молодыми людьми один из них достал боевое оружие и начал стрелять. На место ЧП направили наряд полиции, а район оцепили.

- Благодаря действиям сотрудников полиции, участники конфликта были задержаны, а оружие изъято, - сообщили в пресс-службе МВД России по РСО - Алания.

Также МВД республики опубликовало видеоролик, на котором было показано изъятое оружие - самодельный пистолет-пулемет, сделанный под стрельбу пистолетными патронами. Задержанный во время инцидента молодой человек признался, что ни в кого не целился, "просто хотел напугать и стрелял в землю".

В результате этого происшествия никто не пострадал.