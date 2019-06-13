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13.06.2019 17:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Два села Заполярья попали в список самых привлекательных в России

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России назвали пятерку самых привлекательных сел Российской Федерации. Среди них и два населенных пункта Мурманской области.

Фото: Сергей Метелица/ТАСС
Названы самые красивые деревни России

Они попали в путеводитель сельского туризма, который разработали портал культурного наследия "Культура. РФ" и центр "Перспектива". Самым красивым селом России назвали Вятское в Ярославской области. Это старинное купеческое село, в котором более 50 памятников архитектуры, в числе которых купеческие и крестьянские дома, чайные, богадельни.

Самым историческим районом назвали Увек в Саратовской области. Этот окраинный район Саратова знаменит тем, что является крупнейшим урбанистическим центром Золотой Орды, раньше он назывался "Укек". Сегодня здесь проводятся многочисленные фестивали исторической реконструкции.

Село Эссо в Камчатском крае получило статус самого счастливого. По сути, село - геотермальный курорт. Термальные источники питают открытый бассейн на главной площади Эссо. Кроме того, таких хвойных лесов, как на окраине Эссо нет нигде, а Ичинский вулкан (3621 метр) является вторым по величине из действующих вулканов Евразии.

Самым старым селом назвали мурманскую Варзугу. Ей почти 600 лет. А главная достопримечательность - деревянная шатровая Успенская церковь, возведенная в 1674 году без единого гвоздя. Знаменита Варзуга и атлантической семгой, которая каждую весну здесь поднимается по реке. Поселок Териберка Мурманской области признали самым суровым. Он расположен на берегу Баренцева моря.

Общество Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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