Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.06.2019,  
12:49
Текст:  Светлана Цыганкова

Фрегат "Адмирал Горшков" в ближайшее время побывает на Кубе

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Новейший фрегат "Адмирал Горшков", который отправился в свой первый дальний поход, в ближайшее время планирует посетить Кубу. Буквально накануне военные моряки прибыли в Эквадор.

Фото: Николай Протопопов / РИА Новости
Корвет "Гремящий" впервые выйдет на испытания в море 21 апреля

Предполагается, что в июне нынешнего года корабль будет выполнять необходимые задачи в Карибском море, а потом зайдет в один из портов Кубы,.

Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, фрегат совершил деловой заход в порт Пуэрто-Боливар в Эквадоре. Здесь североморцы пробудут три дня, пополнят запасы воды и продовольствия. Все это время корабль открыт для посещения местными жителями.

После этого отряд кораблей, в который, кроме "Адмирала Горшкова" входят также судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай "Чикер", продолжит выполнение задач длительного плавания в Тихом океане у побережья Центральной Америки.

Фрегат "Адмирал Горшков" принят на вооружение Военно-морского флота 28 июля 2018 года. Это флагманский корабль проекта 22350. Он построен на предприятии в Санкт-Петербурге по технологии "стелс", то есть, у него снижена отражающая поверхность, что уменьшает радиолокационную заметность.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Малый ракетный корабль "Ингушетия" спустили на воду в Татарстане 11.06.2019
Редкую противокорабельную модификацию "Града" сняли за работой 11.06.2019
корабли
Адмирал оценил реакцию моряков РФ при сближении с крейсером ВМС США 10.06.2019
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев 08.06.2019
Куба
Куба продолжит военное сотрудничество с Россией 07.02.2019
Сборку новейших российских военных вездеходов освоили на Кубе 03.12.2018