Минобороны РФ готовит заказ на атомный авианосец

Министерство обороны России начало руботу над тактико-техническим заданием (ТТЗ) на перспективный авианосец для ВМФ страны. Корабль будет атомным.

- Минобороны и главкомат ВМФ едины в этом отношении - новый авианосец должен иметь ядерную энергетическую установку, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что ТТЗ на корабль только формируется и в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) пока не направлялось.

Ранее сообщилось, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по первому отечественному атомному авианосцу начнутся в 2023 году, они заложены в госпрограмму вооружений. 6 июня глава ОСК Алексей Рахманов рассказал журналистам, что отрасль "более чем готова" к созданию корабля такого типа.

- Согласно мировому тренду разработка и строительство атомного авианосца займут 15 лет. Заняться этим могут предприятия ОСК от "Балтийского завода" до "Северной верфи" или, скажем "Севмаш", - рассказал Рахманов.

В 2015 году два судостроительных КБ в Санкт-Петербурге: Крыловский научно-исследовательский центр и Невское проектно-конструкторское бюро, - разработали проект перспективного авианосца "Шторм" водоизмещением 100 тысяч тонн, что сравнимо с американскими кораблями типа Nimitz. Его длина составит 330 метров, скорость до 30 узлов, "Шторм" предполагается оснастить ядерной силовой установкой, катапультой и двумя трамплинами, он сможет нести до 50 самолетов и вертолетов.