Под Калининградом "Бастионы" уничтожили корабли условного противника

Отряд боевых кораблей условного противника в акватории Балтики уничтожили военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Для защиты побережья Калининградской области от "нападения" использовались береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Ракетчики прошли маршем из парка в районы огневых позиций, где оперативно развернули БРК.

Боевые расчеты, получив целеуказания, произвели электронные пуски из ракетных комплексов по "вражескому" отряду. В его роли выступила группа кораблей Балтийского флота, экипажам которых ставилась задача нарушить морские коммуникации и нанести ракетный удар по кораблям группировки флота.

Как подчеркнули в военном ведомстве, мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проходят на фоне учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019. Оно стартовало в акватории Балтики 9 июня, в нем участвуют 18 стран-членов НАТО, задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и вертолетов, около 12 тысяч военнослужащих.

До 2014 года в BALTOPS регулярно участвовали корабли Балтийского флота, представляя Российскую Федерацию на крупнейших на Балтике учениях НАТО. В 2015 году учение впервые прошло без участия России.

Тем временем

Накануне в акватории Балтики малый противолодочный корабль БФ "Алексин" успешно отработал контрольные задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплексов противолодочного вооружения. В ходе учения экипаж отстрелялся из реактивных бомбометных установок РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения.

За день до этого в ходе планового выхода в море малые ракетные корабли Балтийского флота "Серпухов", "Зеленый Дол", "Пассат" и "Ливень" выполнили электронные ракетные пуски в условиях сложной помеховой обстановки. Стрельбу из ракетных комплексов все четыре корабля вели одновременно и успешно поразили все мишени, имитирующие отряд боевых кораблей условного противника, а также береговые цели на значительном удалении.