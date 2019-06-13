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13.06.2019 19:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Программист из Петербурга отсудил 23 млн руб за ПО для курсов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге Приморский районный суд защитил права интеллектуальной собственности на программное обеспечение, созданное программистом из Северной столицы. Специалист подал иск на 43 миллиона рублей к таким гигантам рынка как Amazon Technologies Inc из США и Veeam Software AG из Швейцарии. Фемида встала на сторону программиста, правда, сумму компенсации снизила до 23 миллионов рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Несколько лет назад программист работал в российской фирме «Интервис», которая входит в группу компаний Veeam Software AG. В своем иске IT-специалист заявил, что им разработана программа ориентированная на разработчиков контента для электронных курсов.

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В 2016-м году мужчина покинул фирму, а год спустя обнаружил, что из кода программы пропали элементы знаки охраны авторского права.

Программист возмутился и обратился в суд. Иск он подал не только к своему бывшему работодателю, но и к Amazon Technologies Inc, эта компания является провайдером хостинга домена.

IT-специалист провел экспертизу и оценил свой ущерб следующим образом: с российской фирмы он хотел взыскать более 8 миллионов рублей за удаление информации об авторском праве и еще 17,9 миллионов за нарушение исключительных прав на программу. Также программист требовал 17,9 миллионов рублей с головной швейцарской компании, в иске также значился запрет размещения программы на Amazon.

Требования программиста суд удовлетворил частично. Так, петербуржец был официально признан автором программы и за ним закреплено исключительное право на ее использование. С российской фирмы суд постановил взыскать 3,831 миллиона рублей, со швейцарской компании 19,21 миллиона. Также компаниям запрещено использовать программу любым способом. К  Amazon Technologie суд претензий не имел.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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