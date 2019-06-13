Сотрудница музея "Кижи" стала лучшим гидом России

Сотрудница музея-заповедника "Кижи" Марина Ноженко победила в суперфинале конкурса "Лучший гид России". Она уверенно обошла своих конкурентов из Москвы, Владимира, Суздаля и Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе музея.

Видео-баттл лучших экскурсоводов состоялся на телеканале "Моя планета". Всем участникам конкурса сообщили заранее темы авторских роликов-экскурсий - об открытии, герое, легенде, любви и красоте.

За несколько месяцев съемочная группа побывала в пяти регионах участников конкурса и представила всех участников. После этого уже в Москве в штаб-квартире Русского географического общества экскурсоводы смотрели ролики и ставили друг другу оценки. Марина Ноженко стала победителем и удостоилась звания лучшего гида России.