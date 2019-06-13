В элитном коттеджном поселке под Петербургом убили женщину

В Ленинградской области Следственный комитет выясняет обстоятельства убийства женщины в поселке Новая Романовка Всеволожского района. Также с тяжкими телесными повреждениями из этого же дома госпитализирован 17-летний юноша.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Известно, что была убита хозяйка дома.

В региональном СК отмечают, что в данный момент по уголовному делу выполняются все необходимые действия, чтобы установить обстоятельства и мотивы совершенного преступления.