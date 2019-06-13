В Петербурге музей Суворова откроет выставку кавалергардии

Выставка "Конная гвардия и кавалергарды. Век XIX” откроется 14 июня в Государственном мемориальном музее Суворова. Герои экспозиции - Лейб-гвардии конный полк, поименованный в 1731 году Конной гвардией и положивший начало регулярной гвардейской коннице России, а также - Кавалергардский полк (гвардейская тяжелая кавалерия Российской империи).

Выбор темы не случаен: именно с этим родом войск тесно связаны жизнь и военная карьера потомков генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. В рядах Конной гвардии нес службу юнкер князь Италийский граф Александр Суворов-Рымникский - внук прославленного полководца. В Кавалергардском полку служили его двоюродные братья, графы Александр и Платон Зубовы. Последний в роду светлейших князей Италийских графов Суворовых-Рымникских, правнук Суворова - Аркадий - также начинал службу в конногвардейском полку.

На выставке будут представлены портреты кавалергардов и конногвардейцев, причем как известных исторических персон, так и оставшихся безымянными солдат. Среди выставленных работ - полотна англичанина Джорджа Доу, написавшего более 300 портретов для Военной галереи Зимнего дворца и французского художника Ле Дюрнера, также работавшего в России.

Впечатляющее окружение живописным экспонатам составят предметы вооружения, обмундирования и полкового имущества XIX века из фондов музея. Среди них - серебряные литавры, трофей драгунского "лейб-шквадрона" князя Меньшикова, захваченный в Полтавской битве. В 1827 году приказом императора Николая I этот артефакт был возвращен полку Конной гвардии, как преемнику меньшиковских драгун, "для использования по назначению, и в качестве полковых регалий".

Продлится выставка до 25 августа.