В Петербурге на скоростной магистрали столкнулись шесть автомобилей

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства массовой аварии. На внутренней стороне Кольцевой автомобильной дороги (КАД) при съезде на Западный скоростной диаметр (ЗСД) столкнулись шесть автомобилей.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 43-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan врезался в машины KIA, Hyundai, BMW, Toyota и Nissan Qashqai.

В результате ДТП сам водитель, допустивший столкновения, не пострадал. Но двое пассажиров, которые ехали в его машине, получили травмы. Так, состояние 52-летнего мужчины врачи оценивают как тяжелое, еще один пассажир госпитализирован с повреждениями средней степени тяжести.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что к месту аварии для помощи пострадавшим прилетел вертолет санитарной авиации.