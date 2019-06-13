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13.06.2019 18:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге на скоростной магистрали столкнулись шесть автомобилей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства массовой аварии. На внутренней стороне Кольцевой автомобильной дороги (КАД) при съезде на Западный скоростной диаметр (ЗСД) столкнулись шесть автомобилей.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 43-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan врезался в машины KIA, Hyundai, BMW, Toyota и Nissan Qashqai.

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В результате ДТП сам водитель, допустивший столкновения, не пострадал. Но двое пассажиров, которые ехали в его машине, получили травмы. Так, состояние 52-летнего мужчины врачи оценивают как тяжелое, еще один пассажир госпитализирован с повреждениями средней степени тяжести.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что к месту аварии для помощи пострадавшим прилетел вертолет санитарной авиации.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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