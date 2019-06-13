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13.06.2019 17:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге начали обследовать пошедший трещинами дореволюционный дом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на доме №4 по улице Выборгской установили 11 маячков. Ночью в здании неожиданно образовалась трещина, из-за чего жильцов одной парадной срочно эвакуировали в пункт временного размещения.

Как сообщает администрация Выборгского района, 22 из 39 эвакуированных жильцов отправились в пункт временного размещения, который был срочно организован в гимназии №107 в Нейшлотском переулке.

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Сейчас всем жителям парадной предложено временно разместиться в маневренном фонде. Людям готовы предоставить варианты на Нейшлотской улице, Сиреневом бульваре, Придорожной аллее, а также в поселках Левашово и Парголово. Также в районной администрации отмечают, что ведется поиск хостелов.

Сам дом отключен от воды, электричества и газа. В доме проживает 81 семья, зарегистрировано 144 человека.

В администрации подчеркивают, что уже началась экспертиза жилого здания. Сам дом был построен в 1914 году, капитальный ремонт он проходил, но при этом аварийным не является. Сейчас выясняется, из-за чего возникли трещины в парадной №2. Для мониторинга еще ночью было установлено восемь маячков, два из них разорвались на месте новых трещин, шириной от 2 до 5 миллиметров.

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