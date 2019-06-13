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13.06.2019 17:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге построят новый корпус больницы святой Марии Магдалины

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге к 2021 году должен быть построен новый лечебный корпус Детской больницы святой Марии Магдалины. Соответствующую задачу поставил врио губернатора города Александр Беглов во время визита в учреждение.

Планируется, что в пятиэтажном корпусе, рассчитанном на 160 коек, разместятся отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии и аллергологии. Общая сметная стоимость работ - 587 миллионов 844 тысячи рублей.

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- Мы заинтересованы в том, чтобы больница с таким уникальным коллективом, с таким уровнем профессионализма могла принять всех нуждающихся в помощи детей, - отметил Александр Беглов.

Стоит отметить, что сейчас в ближайшее время в Петербурге будет построен целый ряд медучреждений. Так, в рамках ПМЭФ было заключено соглашение о строительстве перинатального центра на улице Вавиловых, здесь будет 260 коек, отделение диагностики, реанимации, предусмотрено и оборудование для интенсивной терапии новорожденных.

К 2023 году при городском онкодиспансере должны открыться лучевой и поликлинический корпуса.

А в Пушкинском районе появится консультативно-диагностический центр, который позволит жителям Славянки, Ленсоветовского и Детского поселков получить высокотехнологичную помощь, не выезжая в центр города.

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