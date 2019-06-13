В Петербурге умер экс-руководитель "Водоканала" Феликс Кармазинов

В Северной столице на 76-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов. Он возглавлял предприятие почти тридцать лет.

Последние годы Кармазинов был общественным советником губернатора Петербурга по взаимодействию с организациями ЖКХ.

Дата и место прощания уточняются.

Феликс Владимирович Кармазинов родился 6 октября 1943 года в Кронштадте. В 1966 году он окончил Ленинградский институт водного транспорта. С 1987 года возглавлял "Водоканал Санкт-Петербурга". Именно при нем была обновлена Южная водопроводная станция, запущен новый блок водоподготовки мощностью 350 тысяч кубометров питьевой воды.

За свою жизнь он стал почетным гражданином Санкт-Петербурга и Кронштадта, доктором технических наук, профессором.