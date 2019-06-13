В Петербурге увеличили финансирование приютов для животных

Некоммерческие организации, занимающиеся опекой безнадзорных животных на территории Санкт-Петербурга, в 2019 году получат финансовую поддержку из бюджета города почти на пять миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Постановление позволит оказать приютам финансовую помощь и, таким образом, будет способствовать обеспечению благополучной эпизоотической обстановки в городе, - подчеркнули в пресс-службе Смольного. - Точная цифра ассигнований на эти цели, заложенная в бюджете Петербурга, составила 4 960 тысяч 500 рублей.

Организации, занимающиеся опекой безнадзорных животных, получат из бюджета города почти пять миллионов рублей

В прошлом году из бюджета Северной столицы на поддержку приютов было выделено 4 миллиона 60 тысяч рублей. Таким образом, субсидирование работы зоозащитников в этом году увеличено на 22 процента. Стоит отметить, что государственных приютов для животных в Петербурге нет: вся работа с безнадзорными животными осуществляется представителями зоозащитных организаций. Приюты живут за счет средств собственников, спонсорской помощи, пожертвований. В постановлении определены условия для организаций, которые хотят участвовать в конкурсе на субсидии. Основные требования - некоммерческая направленность организации, регистрация и осуществление профильной деятельности на территории России.

По словам экспертов, сегодня в Петербурге действует шесть приютов для животных. Выделенной суммы, разумеется, не хватит на их полное обеспечение, но она поможет смягчить дефицит средств.