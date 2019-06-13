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13.06.2019 13:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пулково "Бонни и Клайда" задержали за кражи из ручной клади

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Петербурге транспортная полиция задержала мужчину и женщину, подозреваемых в совершении краж из ручной клади пассажиров аэропорта Пулково, сообщает официальный сайт ведомства.

Оперативно-розыскные мероприятия начались после того, как к сотрудникам транспортной полиции обратился пассажир авиарейса до Вьетнама. Мужчина рассказал, что у него украдена барсетка с лекарственными препаратами. Вскоре полицейские выявили пару, подозреваемую в хищении. Быстро выяснилось, что это не единичный случай.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По версии следствия, современные "Бонни и Клайд" регулярно приезжали на территорию аэровокзала. Во время прохождения предполетных досмотров пассажиров, они подгадывали момент и воровали вещи. Причем работали целенаправленно в международном терминале. Все добытое они выносили в лесополосу за территорию аэропорта. Впоследствии ценные вещи сдавали в комиссионный магазин.

Уже установлено, что жертвами краж стали жительница Якутии и иностранный турист. Установлены и личности подозреваемых: это 24-летняя москвичка и 34-летний уроженец Камчатки. На протяжении года пара не имела постоянного места жительства, влюбленные ночевали, где придется.

Сейчас злоумышленники арестованы, в отношении их возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание, которое им грозит - лишение свободы сроком до пяти лет.

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