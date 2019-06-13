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13.06.2019 14:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В вагонах петербургского метро пройдет театральный перформанс

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Первыми зрителями Театральной олимпиады 2019 в Санкт-Петербурге станут пассажиры метро. И хотя официальная церемония открытия олимпиады состоится только в субботу, 15 июня, на площади Островского возле Александринского театра, музыкальные фрагменты из спектакля Odyssee, созданного по мотивам "Одиссеи" Гомера, артисты из театра Gajes (Нидерланды) покажут в метро накануне, 14 июня.

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Как сообщили в оргкомитете Театральной олимпиады, перформанс начнется в 11.00 на станции "Адмиралтейская" и продолжится на "Звенигородской". А полную версию этой постановки, как и другие спектакли уличных театров, приглашенных для участия в Театральной олимпиаде, можно будет увидеть на церемонии открытия 15 июня.

Справка "РГ"

Один из ведущих организаторов и основная площадка олимпиады в Санкт-Петербурге - Александринский театр. Олимпиада примет спектакли из 21 страны, всего в программе более 50 российских и зарубежных постановок. В этом году олимпиада проходит в девятый раз, и впервые в своей истории - одновременно в России и Японии.

 

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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