"Велоночь-2019" в Сыктывкаре собрала почти четыре тысячи участников

В столице Республики Коми Сыктывкаре в честь Дня России и Дня рождения города в седьмой раз прошла акция "Велоночь", организованная информационным агентством БНК. В этом году в ней участвовали более 3,8 тысячи велосипедистов - это один из рекордов за все время существования "Велоночи", особенно с учетом не самых благоприятных погодных условий.

Колонна, в которой были и пожилые сыктывкарцы, и молодые пары с детьми, стартовала от здания Госсовета Республики Коми на Стефановской площади и преодолела дистанцию в десять километров по улицам Сыктывкара. Перед стартом, который был намечен на 19.30, на площади развернули сервис бесплатной подкачки колес и проверки байков перед стартом, и услуга оказалась очень востребованной. Не остались в стороне от велопраздника и представители правоохранительных органов: сотрудники МВД прямо на площади регистрировали велосипеды по номеру рамы, чтобы легче было найти в случае кражи, а судебные приставы - предлагали оплатить долги.

Выстрел из стартового пистолета всколыхнул огромную массу собравшихся на площади - только на выезд с нее всех участников ушло не менее 15 минут. В колонне проехали заместитель председателя Общественной платы Коми Анна Чуракова с семьей, сотрудники МЧС РФ по Республике Коми, депутаты местного парламента, представители промышленных предприятий региона, а также экипаж "Российской газеты". Несмотря на то, что дистанция не очень протяженная, движение в плотной толпе требовало от велосипедистов и мастерства, и соблюдения ПДД, и осторожности. К счастью, услуги медиков, которые сопровождали колонну, никому не понадобились.

На преодоление трассы всеми участниками понадобилось около полутора часов. Но первые финиширующие въехали на площадь снова под аркой - над городом встала радуга.

Завершился грандиозный праздник спорта розыгрышем призов. По номеру регистрационного браслета можно было получить новые современные городские байки, бытовую технику, билеты на концерты, которые будут проходить в Сыктывкаре.

- В этом году организации "Велоночи" можно поставить твердую "пятерку". В этом огромная заслуга тех, кто помогал нам - сотрудников ГИБДД и УВД Сыктывкара, волонтеров - студентов СГУ имени Питирима Сорокина и сотрудников Минспорта Коми, - подвел итоги главный редактор БНК Алексей Лазарев. - Спасибо всем за отличную "Велоночь"!

Фото: Мария Шумейко

Директор Северо-Западного филиала "РГ" Анжелика Гурская в свою очередь пожелала участникам будущей "Велоночи - 2020" более комфортной трассы. В Сыктывкаре стартует программа ремонта городских улиц, приуроченная к празднованию 100-летия Республики Коми и проведению Чемпионата мира по хоккею на траве - оба мероприятия пройдут в 2021 году. Отметим, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по приведению автомобильных дорог и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние, рассчитанного до 2024 года, только Сыктывкаре необходимо почти полмиллиарда рублей в год, при этом 90 процентов финансирования составят средства федерального бюджета.