ФСБ в Краснодаре раскрыла подпольный оружейный цех

В Краснодаре оперативники ФСБ раскрыли подпольный оружейный цех, в котором травматические и сигнальные пистолеты и винтовки переделывались под боевые. Также во время обыска было обнаружено несколько образцов оружия.

"Выявлена и пресечена незаконная деятельность цеха по переделке травматического, сигнального оружия, его основных частей в боевое состояние, - сообщили в краевом управлении ФСБ. - Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу".

По данным ведомства, обыск проводился в доме у жителя Краснодара. У него обнаружили самодельные винтовку и пистолет, а также различные глушители и свыше тысячи патронов. Кроме этого, по месту жительства мужчины оперативники нашли большой набор приспособлений для изготовления оружия и заготовки стволов разного калибра.