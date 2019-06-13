Игорь Бабушкин встретился с предпринимателями

Спустя всего лишь неделю после своего назначения врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с руководителями ведущих компаний региона.

Напомним, 5 июня президент России подписал указ, в соответствии с которым временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области был назначен Игорь Бабушкин. Его предшественник Сергей Морозов ушел в отставку по собственному желанию.

За первую неделю врио губернатора успел подать заявление в избирательную комиссию в качестве кандидата на должность губернатора Астраханской области, провести заседание правительства региона, встретиться с главами муниципалитетов, посетить ОЭЗ "Лотос" и пообщаться с представителями ведущих предприятий региона.

- Без диалога с бизнесом, на мой взгляд, будет невозможно добиться существенного прорыва в развитии области, - объяснил главную цель встречи Игорь Бабушкин и пообещал, что власть готова слышать, обсуждать и поступательно решать проблемы, которые будут озвучены на встрече.

Беседа продолжалась около полутора часов.

- Главное, что новый глава региона собрал предпринимателей, которые рассказали ему, какие проблемы стоят перед бизнесом, - оценил знакомство генеральный директор одного из агропредприятий Иса Дакаев. - Мы услышали основное: Игорь Бабушкин твердо пообещал продолжить уже начатые программы развития сельского хозяйства. Это значит, что наши планы расширения производства получат поддержку.

Генеральный директор общества строительной компании Юсуф Зейнединов тоже охарактеризовал встречу с Игорем Бабушкиным как продуктивную.

- Во-первых, Игорь Юрьевич - сильный экономист, задает правильные вопросы. Во-вторых, он сделал акцент на активное участие в ключевых нацпроектах, в частности, "Жилье и городская среда". Для нашего региона крайне актуально включение в федеральные проект переселения граждан из аварийного жилья. Это большое подспорье для строительной сферы, - добавил предприниматель.

Сам же глава региона, подводя первые итоги работы в новой должности на встрече с журналистами, заметил, что проблем и задач в области много.

- Сложилось так, что все они должны быть решены в оперативном, я бы даже сказал, в экстренном порядке. Но также есть понимание, что все задачи реально выполнимы, - подчеркнул Игорь Бабушкин.