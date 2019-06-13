Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего Цапка"

Огромный резонанс вызвала появившаяся в Сети фотография с места ДТП в Сочи, на которой оказался запечатлен "человек, очень похожий на лидера банды из Кущевской Сергея Цапка". Жители этой кубанской станицы, потерявшие от рук бандитов родных и близких, через своего адвоката попросили правоохранителей проверить личность этого мужчины.

ДТП, как выяснилось, произошло еще 4 июня: автомобиль BMW врезался в отбойник. В результате аварии водитель погиб на месте, еще три человека - пассажиры иномарки - были доставлены в больницу, а снимки с места аварии попали в Сеть. Увидевшие их жители Кущевской были шокированы поразительной схожестью одного из фигурантов ДТП с их земляком Сергеем Цапком, приговоренным за совершенные злодеяния к пожизненному заключению и умершим около пяти лет назад в камере краснодарского СИЗО, по официальной версии, "от оторвавшегося тромба".

- По просьбе своих доверителей мной действительно было подготовлено заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить личность человека с этого снимка, - пояснил корреспонденту "РГ" адвокат Максим Кошелев. - В минувший вторник я направил это заявление с копией размещенной в Сети фотографии в несколько адресов - в прокуратуру края и города Сочи, а также ГУ МВД по краю и УВД по г. Сочи.

Адвокат пояснил, что корреспонденцию он отправил через указанные на сайтах ведомств электронные адреса интернет-приемных.

В четверг стало известно, что правоохранительные органы установили личность человека на фотографии с места ДТП, которого жители Кущевского района приняли за Сергея Цапка. Выяснилось, что на фото изображен Виталий Никифоров, 1986 года рождения, находящийся в розыске за кражу. "Никакого отношения к Сергею Цапку данный гражданин не имеет, это Виталий Никифоров", - пояснили корреспонденту "РГ" и в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Слухи об "ожившем Цапке" появляются не первый раз. Еще в 2014 году потерпевшие высказали опасение, что тело могли заменить. Тогда же была проведена доследственная проверка, в рамках которой организовали процедуру идентификации. В ней приняли участие Джалиль Аметов (именно в доме его отца были убиты 12 человек, в том числе трое маленьких детей) и Андрей Касьян, потерявший в ту роковую ночь жену и сына. Оба знали Цапка еще при жизни, больше года наблюдали за ним во время суда. Они подтвердили, что умерший является Сергеем Цапком. Кроме того, личность умершего была подтверждена результатами дактилоскопической экспертизы. Его тело было кремировано в Волгограде 13 июля 2014 года.