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13.06.2019 13:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На границе Крыма поймали контрабандистку с 8 кг украшений

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пункте пропуска "Джанкой" поймали гражданку России, которая пыталась тайно ввезти из Украины в Крым почти восемь килограмм ювелирных украшений.

Фото: iStock
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По факту контрабанды УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

Изделия из серебра 925 пробы были спрятаны в личных вещах женщины и не указаны в декларации. Таможенники также нашли в ее багаже упаковочный материал, камни и фурнитуру - застежки и соединительные элементы, предназначенные для изготовления украшений. Это говорит о том, что женщина намеревалась использовать партию в коммерческих целях.

Экспертиза оценила изъятый товар в 1,43 миллиона рублей.

В Крымской таможне напомнили, что по правилам Таможенного союза, к стратегически важным товарам и ресурсам относятся изделия из драгоценных металлов и камней стоимостью более миллиона рублей. Их нелегальная перевозка через границу является уголовным преступлением.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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