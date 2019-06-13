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13.06.2019 10:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы летние периоды для выгодных перелетов в Крым

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

Эксперты проанализировали стоимость перелетов в Крым и рассказали, как сэкономить, отправляясь на летний отдых.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Самые дорогие билеты до Симферополя в этом году оказались в последнюю неделю июля, а самые дешевые - в конце августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Biletiх. В период с 29 июля по 4 августа перелет в Крым и обратно обойдется в среднем 17,5 тысячи рублей. А слетать на море в последнюю неделю лета стоит уже 13 тысяч рублей.

При этом спрос на авиабилеты в Крым в июле, как ни странно, самый низкий. За последние три года перелет на полуостров в июле совершили 30,7 процента туристов, в июне - 35,2 процента, а в августе - 34,1.

В то же время семьи с детьми предпочитают летать на курорты Крыма именно в июле. В этом году на июль приходится 31,2 процента детских билетов, в июне - 29,6 процента, в августе - 27,4 процента.

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