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13.06.2019 14:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму покажут плиозавра возрастом 150 млн лет

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уникальная в своем роде выставка древних ящеров Русского моря открывается в научном музее Никитского ботанического сада в Крыму. Некоторые ее экспонаты будут демонстрироваться впервые в России, сообщает "Интерфакс".

Это уже третья выставка в экспозиции Никитского сада, посвященная ископаемым ящерам, населявшим нашу планету миллионы лет назад. Впервые "Динозавров Крыма" посетителям показали в 2017 году. Затем отдельная экспозиция была посвящена первому крымскому динозавру. На этот раз посетителям покажут находку возрастом 150 миллионов лет.

Фото: iStock
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- Центральным экспонатом выставки станет монтированный скелет гигантской морской рептилии - русского плиозавра (Pliosaurus rossicus), - рассказал директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь. - Этот самый крупный хищник древнего Русского моря уже неоднократно демонстрировался на зарубежных выставках, но в России он выставляется впервые - и именно у нас, в Никитском саду.

Посетителям покажут скелет особи длинной около шести метров. Ученые считают, что это молодой ящер, так как взрослые животные этого вида достигали в длину 12 метров.

Очередная экспозиция в Крыму стала результатом сотрудничества Никитского ботанического сада и Палеонтологического института им. А.А. Борисяка Российской академии наук.

Напомним, в прошлом году при прокладке трассы "Таврида" строители случайно наткнулись на пещеру, до сих пор неизвестную в Крыму. При ее детальном изучении были обнаружены окаменевшие останки саблезубого кота, гиены, гигантского оленя и мамонта, возрастом 80-100 тысяч лет. Находки можно увидеть в экспозиции музея Крымского федерального университета.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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