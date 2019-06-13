В Новороссийске на входе в школу повесили табличку с ошибками

Жители Новороссийска обсуждают появившуюся в Сети фотографию таблички на входе в новую школу № 34.

На снимке видно, как в слово "учреждение" закралась лишняя буква "е". Кроме того, школа находится в ведении несуществующего Министерства образования РФ: с 2018 года оно разделилось на два ведомства - Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

При этом автор сопроводил фото надписью: "Кто найдет ошибку?"

"ЕГЭ и тут сказалось - горе от ума…", "Понимаю, что из мелочей складываются большие проблемы. Но, надеюсь, это самая большая проблема школы", - лишь немногие отзывы пользователей на событие.

Как выяснилось, инцидент произошел еще 11 июня, а сегодня сотрудники школы уже заменили табличку.