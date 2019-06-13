В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка сняли на видео

Пассажирка маршрутки и водитель троллейбуса в Севастополе спасли мальчика, которого унесло сильным потоком воды. Видео опубликовал пользователь Youtube.

ЧП произошло во время недавнего ливня, который превратил улицы города в бурные реки. На записи видеорегистратора троллейбуса видно, как мальчика, который переходил улицу Гоголя, поток сбивает с ног и несет под колеса автомобиля.

В этот момент открывается дверь маршрутки, и девушка бросается на помощь ребенку. В то же время к мальчику бежит водитель троллейбуса. Они вместе поднимают малыша и уносят его в безопасное место.

Девушку и водителя в департаменте транспорта Севастополя собираются наградить.