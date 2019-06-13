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13.06.2019 17:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Волгоградскую область атаковали полчища саранчи

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

На Волгоградскую область идет нашествие страшного вредителя - саранчи. Поля, усеянные насекомыми, сняли на видео и разместили в соцсетях жители региона.

Фото: iStock
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Саранчи так много, что кажется - она повсюду. В жару, которая стоит в Волгоградской области уже несколько дней, насекомые быстро размножаются.

На кадрах - голое поле с миллионами вредителей. Известно, что за сутки они могут истребить несколько тонн растительности и бороться с ними очень сложно. По рассказам очевидцев, подобное нашествие насекомых в последний раз случилось несколько лет назад.

Тем временем на территории практически всей Волгоградской области завершены весенне-полевые работы. Как сообщается на сайте регионального комитета сельского хозяйства, яровые, зернобобовые и кормовые культуры засеяны на площади два миллиона 170 тысяч гектаров. Но от вредителей обработаны всего 456 тысяч гектаров полей.

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