Видео: Волгоградскую область атаковали полчища саранчи

На Волгоградскую область идет нашествие страшного вредителя - саранчи. Поля, усеянные насекомыми, сняли на видео и разместили в соцсетях жители региона.

Саранчи так много, что кажется - она повсюду. В жару, которая стоит в Волгоградской области уже несколько дней, насекомые быстро размножаются.

На кадрах - голое поле с миллионами вредителей. Известно, что за сутки они могут истребить несколько тонн растительности и бороться с ними очень сложно. По рассказам очевидцев, подобное нашествие насекомых в последний раз случилось несколько лет назад.

Тем временем на территории практически всей Волгоградской области завершены весенне-полевые работы. Как сообщается на сайте регионального комитета сельского хозяйства, яровые, зернобобовые и кормовые культуры засеяны на площади два миллиона 170 тысяч гектаров. Но от вредителей обработаны всего 456 тысяч гектаров полей.