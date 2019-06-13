Челябинский арбитражный суд поставил точку в рассмотрении дела о рекламе одной из торговых сетей, продающих электронику и бытовую технику. В прошлом году она распространила заманчивое предложение, пообещав "пылесос в подарок при покупке стиральной машины" известного производителя. Однако акция, как это часто бывает, оказалась профанацией.

Об обмане в УФАС региона сообщил обиженный челябинец. Заинтересовавшись рекламой, он оформил заказ на стиральную машину и ждал, что после ее покупки ему передадут перевязанную ленточками коробку с пылесосом. Однако покупателю предложили оплатить оба товара, пусть и с приличной скидкой.

Антимонопольщики информацией заинтересовались. Действительно, говоря языком юристов, в рекламе людям предлагали оформить два договора - купли-продажи и дарения. На деле же пылесос в дар не передавался. А значит, реклама содержала не соответствующие действительности сведения, вводящие потребителей в заблуждение.

В адрес торговой сети было направлено требование прекратить распространение ненадлежащей рекламы (таковой признаются любые не соответствующие действительности сведения о цене и условиях приобретения товара). Однако представители торговой сети с предписанием не согласились и обжаловали его в арбитраже, стараясь доказать, что с учетом скидок пылесос отдавали покупателям практически даром. Однако суд пришел к выводу, что природа договоров купли-продажи и дарения различна. А следовательно, реклама искажала условия сделки. В итоге рекламораспространитель наказан за нарушение статьи 5 закона "О рекламе", но штраф копеечный - 4000 рублей.