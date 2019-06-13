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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Награда от соседей

Жители назвали лучших бизнесменов города
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 127(7885)
Победителей конкурса "Каменск выбирает" публично наградили на главной площади города. Почти три месяца жители Каменска-Уральского на специально созданном портале голосовали за лучшее малое предприятие города. Девять лидеров в разных сферах деятельности получили не только народное признание и диплом, но и право в течение двух ближайших лет использовать в рекламе и на упаковке специальный логотип победителя.

Идея народной оценки малого и среднего бизнеса (МСБ), который охватывает весь рынок услуг, появилась в прошлом году. Один из местных выпускников школы бизнеса предложил провести публичное тестирование, при котором административный ресурс исключен.

Фото: Евгений Епачинцев/РИА Новости
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- Конечно, объективная оценка жителей - стимул для дальнейшего развития, а для нас это один из критериев, который повлияет на поддержку предприятия. Горадминистрация идею оценила, и мы запустили проект, - рассказала руководитель муниципального фонда поддержки предпринимательства Анна Лештаева.

В прошлом году голосование проходило по четырем номинациям, мнение выразили 6000 горожан. В борьбе за лидерство участвовали сотни бизнесменов - увы, не всегда честными методами. Пришлось корректировать механизм голосования для выявления "накрученных кликов". Недобросовестных участников сняли с гонки. Нынче действовали с учетом этого опыта, но количество номинаций увеличили до девяти, добавив услуги в сферах медицины, туризма, досуга.

- Народный конкурс не только продвигает предпринимательство, но и влияет на имидж муниципалитета, - отметил глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков. - Нашему моногороду необходимо развитие малого и среднего бизнеса. Сейчас у нас 36 процентов горожан занято в этой сфере. В 2019 году кредитный портфель для МСБ увеличится на 13 миллионов рублей.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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