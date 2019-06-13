Эмоциональное выгорание официально признано болезнью. Этот недуг, вызванный хроническим стрессом на работе, Всемирная организация здравоохранения включила в международный каталог заболеваний - положение вступит в силу с 2022 года. Свердловские профсоюзы выступили с собственной инициативой - предложили считать стресс вредным для здоровья работника фактором, следовательно, законодательно закрепить меры защиты работников от такого воздействия.

Офисные работники не могут пожаловаться на вредные условия труда, но от стресса не застрахованы. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Оказывается, еще недавно при аттестации рабочего места учитывались стресс и напряженность. Однако три года назад вступил в действие федеральный закон "О специальной оценке труда" - в нем оценка "психологического фактора" исчезла. Между тем сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертей на производстве, а их связь со стрессом очевидна, считают в Федерации профсоюзов Свердловской области.

- По нашему мнению, необходимо проводить оценку психоэмоциональных факторов и назначить соответствующие выплаты и компенсации. Например, при наличии традиционных вредных факторов - вибраций, шума, химического воздействия - положены доплаты, дополнительные дни отдыха и сокращенный рабочий день. Нужно предусмотреть аналогичные меры и при заболеваниях, вызванных стрессами, а в случае смерти работника, например от инфаркта, семья погибшего сможет получить достойное пособие, - рассказал "РГ" автор инициативы - зампредседателя областной федерации профсоюзов, член региональной Общественной палаты Алексей Киселев.

Классическим примером стресса обычно называют работу на конвейере. Еще Ильф и Петров в "Одноэтажной Америке" описали впечатления от увиденного на заводах Форда. "Работа поглощала их полностью, не было времени даже для того, чтобы поднять голову. Но дело было не только в физическом утомлении. Было похоже, что люди угнетены душевно, что их охватывает у конвейера ежедневное шестичасовое помешательство, после которого, воротясь домой, надо каждый раз подолгу отходить, выздоравливать, чтобы на другой день снова впасть во временное помешательство".

Такая форма напряжения, по мнению специалистов, действительно нередко приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Увы, тот или иной "конвейер" присутствует сегодня во многих профессиях. Не случайно стрессоустойчивость - привычное требование в объявлениях о приеме на работу. Приходилось видеть даже терапевта, прибежавшего к главврачу поликлиники измерить давление и глотнуть пустырник перед возвращением в свой кабинет. Двенадцать минут на больного - тот же конвейер…

При наличии вредных факторов - шума, вибраций, химического воздействия - положены доплаты, дополнительные дни отдыха и т.д. Аналогичные меры нужны и при заболеваниях, вызванных стрессами

- Самые опасные профессии в этом смысле - те, что сочетают небольшую физическую активность, необходимость принимать важные решения при дефиците времени и повышенную ответственность. Поэтому чаще других пациентами кардиологов становятся операторы, авиа- и железнодорожные диспетчеры, машинисты, водители, летчики, администраторы, управленцы и журналисты, - рассказала замдиректора Уральского института кардиологии Марина Фрейдлина.

По ее словам, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России - одна из наиболее высоких в мире: 614 случаев на 100 тысяч жителей в год. Основные причины таких трагедий - прогрессирование хронической сердечной недостаточности и внезапная сердечная смерть. Так, в 2016 году в России внезапно скончались около 300 тысяч человек.

Средний Урал - в зоне особого риска, считают специалисты. По данным замруководителя Госинспекции труда региона Татьяны Гасилиной, в 2018 году в регионе на производстве погиб 51 человек, чаще всего это происходит в результате несчастных случаев, в том числе из-за нарушений правил безопасности. В то же время вдвое больше уральцев - 101 - умерли на рабочем месте "в связи с заболеванием". Подчеркнем: в 95 процентах случаев причина трагедий - заболевания сердца и сосудов. Факторами риска во многих случаях стали переработка, отсутствие положенного между сменами отдыха, не проведенный вовремя медосмотр и т.д.

Проблема приобрела столь угрожающий размах, что недавно ситуацию со стрессами и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний обсудили в Общественной палате Свердловской области. Участники дискуссии - кардиологи, санитарные врачи, специалисты отраслевых профсоюзов и судмедэксперты - единодушны в том, что психоэмоциональное состояние работника должно оцениваться. Ведь оно напрямую влияет и на самочувствие, и на производительность труда, и на безопасность других людей: а ну как сердце остановится у водителя в рейсе? Но как вовремя установить факт эмоциональных перегрузок, которые могут впоследствии вызвать смертельное заболевание?

- Стресс - фактор риска, но в число традиционных он не входит. Как его измерить, пока непонятно, - констатирует Марина Фрейдлина.

Она считает, что нужно учитывать как групповой фактор (специфику производства и трудовой деятельности), так и индивидуальный - факторы риска и объективные показатели сердечно-сосудистой системы каждого работника.

Помощник директора Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора Вадим Рузаков не сомневается: сердечно-сосудистые заболевания напрямую связаны с производственной деятельностью. Однако использовать это знание на практике мешают бреши в нормативно-правовом регулировании: необходимо расширить перечень профзаболеваний, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ, внести поправки в методику проведения специальной оценки условий труда, дополнить процедуру расследования профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, а также внести изменения в стандарты деятельности судмедэкспертизы.

Кстати, чтобы установить прямую причинно-следственную связь между уходом из жизни и воздействием производственных факторов, руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий Кондрашов предлагает использовать в ходе расследования несчастных случаев специальные инструменты. Например, проводить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу и комплексную судебно-медицинскую.

Алексей Киселев планирует обсудить все возникшие у специалистов вопросы на заседаниях временной рабочей группы, которая будет создана при Общественной палате. По его словам, проблемы эмоционального выгорания будут вынесены и на основные заседания палаты, после чего предполагается передать предложения на федеральный уровень. В частности, стоит дополнить Трудовой кодекс и федеральный закон о специальной оценке условий труда.

Кстати

Для борьбы с инфарктами специалисты Уральского института кардиологии предлагают вернуться к опробованной форме диагностики - обследованию сосудов сердца, которое должно стать обязательным при профосмотре россиян старше 40 лет. В 2017 году методика создания коронарного паспорта была отработана, но финансирования до сих пор нет.